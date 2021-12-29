Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.

Erdoğan, daha önce Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili “Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar” açıklamasını yapmıştı.

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