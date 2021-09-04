Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gece yarısı protestosu

Rize'de tünel açılışı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşkencedere Vadisi'nde yapımı devam eden taş ocağına karşı eylem yapan köylülerin protestosuyla karşılaştı.

İsmail AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere – İkizdere – Erzurum yolu ve tünelleri açılışı töreni öncesi yaptığı konuşmasında, “Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez” dedi.

Erdoğan’ın bu söylemlerine 4 aydır taş ocağına karşı eylem yapan köylüler tepki gösterdi.

GECE YARISI PROTESTO

İşkencedere Vadisi’ne Cengiz İnşaat tarafından yapımı süren ve bölge halkının tepkisini çeken taş ocağına sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı konvoy eşliğinde Rize’ye gitmek için yola çıktı.

İşkencedere Vadisi’nde eylem yapan köylülerin bulunduğu alandan geçmek zorunda kalan Erdoğan ve beraberindekiler köylüler tarafından protesto edildi. Yağmur altında bekleyen köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda araçtan oluşan konvoyu geçerken “Biz halkız”, ve “Direne direne kazanacağız” diye slogan attı.