Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen ’81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek’ programına katıldı.

Erdoğan, programda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledi. Merkezi yönetim bütçesi yüzde 15,7’sine tekabül ediyor. Böylece ülkemizi dünya devler ligine taşıma mücadelemizin odağında eğitimin olduğunu bir kez daha gösterdik.

* Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık.

* Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz.0

* Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun.

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