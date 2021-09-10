Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon ve fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu.

Enflasyon konusuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.

* Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.

* Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye’yi adım adım inşa etme vaktidir.

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