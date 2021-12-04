Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na TÜİK tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini eleştirdi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Bundan sonra da devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle;

* Yaklaşık 33 aylık bir aranın ardından tekrar Siirt’te olmaktan tekrar sizlerle kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.

* Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi daima sürdüreceğim. Bu şehir hayatımın önemli bir dönüm noktalarında bana eşlik etti.

*Okuduğum şiir nedeniyle hapse atarak siyasi hayatıma son vermeye çalıştılar. Başlangıcı tekrar Siirt’te yaptık.

*Biz de başbakan olarak cumhurbaşkanı olarak her alanda Siirt’in gelişmesi büyümesi için ne gerekiyorsa yaptık.

*Bugün de elimiz boş gelmedik. Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı geçen 75 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

*Biraz sonra yerinde kurdele kesme törenine katılacağımız HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım.

* Şöyle tabi gençler var aramızda onlar bilmezler. Fakat biz 20 yıl öncesine gidelim.

*Ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş çift geliş gayet güzel.

*Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin sonra 250 bin ton kapasiteye çıkacak bu tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır.

* Bizim gündemimizde milletimize daha çok hizmet etmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var.

* Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye’de demokrasiyi geliştirmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz.

* Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkının temel ihtiyaçları için yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti.

KILIÇDAROĞLU’NUN TÜİK ZİYARETİNE TEPKİ

* Allah’ın yardımı ve sizlerin desteğiyle adım adım engellerin üstesinden geldik. Fakat, ana muhalefetin başında bir zat var, bu zat Merkez Bankası’ndan randevu istiyor, Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya, Merkez Bankası randevu veriyor.

* Gidiyorlar, Merkez Bankası’ndan brifing aldıktan sonra Merkez Bankası’nın aleyhinde konuşuyor. Hani bağımsız değildi? Bunlarda edep adap yok.

“DEVLETİN KURUMLARI SENİN ŞAMAR OĞLANIN DEĞİL”

*Dün de TÜİK’i randevu almadan oraya da gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler, istatistik kurumu önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor.

*İnsan utanır, utanı. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil.

*Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Bundan sonra da devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren.

* Geçmişleri faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bu da bizim hizmetimiz diye gösterecekleri tek dikili ağaçları, eserleri yoktur.

“SİYASET TÜİK GİBİ KURUMLARI BASMAK DEĞİLDİR”

* Allah’ın izniyle 2023’e hazır mıyız? Bu zihniyet yine arsızca ortada dolaşarak siyaset adı altında milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor.

* CHP başındaki zat da anayasa ve yasalar dışında hareket ederek, devlet memurlarına saldırmaya başladı. Öğretmenlere saldırdı. Kendi partisindeki hiziplere dişi geçmiyor ama memurlara çemkirmeyi iyi biliyor.

* Siyaset TÜİK, Merkez Bankası gibi kurumları basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek değildir.

* Bugün Mersin’deydi, Mersin’de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor.

“ÇIK KARŞIMIZA”

* Topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. 2023’te Allah’ın izniyle zafer bizim mi? Öyleyse durmak yok, yola devam.

“TEK BİR SEÇİM KAZANAMADI”

* Siyasette bu zat aslında bizim sıkletimiz değil. Tek bir seçim bile kazanamadı. Hâlâ pişkince orada oturmaya devam etmiştir.

* Kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum. Milletimizin değerlerine saldırıp çıkarlara zarar verirse karşısında bizi bulur.

* Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu ülkenin tertemiz insanlarına, çalışanlarına, üretenlerine bulaşmasın. Bu zat küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koşuyor.

ASGARİ ÜCRET

* Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız.

“STOK YAPANLAR BEDEL ÖDEYECEK”

* Yüksek fiyat artışlarının büyük bir kısmı enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Yüksek fiyatların bir kısmının yakında dengeye oturması bekleniyor.

* Fahiş fiyat artışlarının bir diğer sebebi aç gözlü fırsatçılardır. Stokçulara sesleniyorum, depolarda bütün bu malları stoklarında saklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler.

“İSTİKRARLI ÇİZGİYE OTURTACAĞIZ”

* Döviz kurlarındaki artışlarda da yabancıların eli yanında bu aç gözlülüğün etkilerini görüyoruz.

* Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız.

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