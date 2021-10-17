Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeye kapsayan Afrika ziyaretti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözleri hatırlatılan Erdoğan "CHP zihniyetinin bir vesayet zihniyeti olduğunun açık bir göstergesidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 17-20 Ekim tarihlerinde Atlas Okyanusu kıyısındaki Orta Afrika ülkesi Angola ile Batı Afrika ülkelerinden Togo ve Nijerya’ya gidiyor.

Ziyaret öncesi havalimanında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Öncelikle bu açıklama tabi CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır bürokrasi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir tabi bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir.

* Milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için iradesini ortaya koyduğu bu tercihin bir sebebi de vesait düzenini kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır hatırlayın parlamenter sistemde bürokrasi ile seçilmiş irade arasında hep çatışmalar olur. CHP zihniyeti her zaman bürokrasi seçilmiş iradeyi sınırlandıracak bir enstrüman olarak kullandı.

* Ve bundan artık milletçe de tabii ki bıktık. Milletimiz de bütün bunlardan bıktığı içindir ki başkanlık sistemini tercih et yeni sistem ile bürokrasinin siyaset yapmasının önüne geçti. Yeni sistem bürokrasinin siyasi olma özelliğini ortadan kaldırdı ve bürokrasi gerçek anlamda idari bürokrasi haline getirdi.

* Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzenini defterini çoktan dürdük, Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı.

* Diğer taraftan Türkiye bir hukuk devletidir bunu bay Kemal hatırlatıyorum burası bir hukuk devletidir bir kabile devleti değildir bay Kemal'in adeta oyun oynadığı bir alanda değildir.

* Şunu bilmesi lazım heves ettiğiniz günler vesayet günleridir onlarda geride kaldı cumhurbaşkanından en alt düzeydeki memuruna kadar herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Aynı mecburiyet tüm siyasetçiler ve elbette muhalefet mensupları için de geçerlidir. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi siyasi garabetini bir kenara bıraktım aynı zamanda açıkça bir suçtur.

* Merkez Bankası ziyareti de umarım gerçekleri görmesi açısından faydalı olmuştur. Ancak ziyaret sonrası yaptığı açıklama CHP yöneticilerinin gerçekleri görmemek konunda ısrarcı olduklarının işareti.

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