Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kur mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizdeki dalgalanmayı kontrol altına aldık. Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Hafta başından itibaren kurun makul bir seviyece istikrar kazanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da ASKON 12. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Bugüne kadar olduğu gibi hayırlı her faaliyetinde yanınızda olmayı sürdüreceğim.

* Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek enflasyon yüksek faiz sarmalından kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Dövizdeki dalgalanmayı kontrol altına aldık.

*Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Hafta başından itibaren kurun makul bir seviyece istikrar kazanacağını düşünüyoruz.

*Yaşanan kayıplardan üzüntülüyüz ama ülkemizin selameti için doğru olanı yapmak boynumuzun borcu. Faizin düşük, yatırımın artış gösterdiği bir ekonomik işleyiş inşa ediyoruz.

MEVDUAT SİSTEMİ

* Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum.

“BU CAN BU TENDE OLDUKÇA FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR”

* Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur.

* Bu can bu tende oldukça faiz sebeptir, enflasyon neticedir.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT TEPKİ

* Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi.

* Önce Merkez Bankasından randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı.

* Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyet bozuk. TÜİK’ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz.

*Niye? Merkez Bankası’na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdur, burada da aynı şekilde hareket edersiniz.

*Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar.

Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor.

*Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB’de yaşadık.

* Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor.

* Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB’de yaşadık.

“DERDİ BİLGİ ALMAK DEĞİL”

* Aynı şekilde Meclis açıldıktan sonra da eğitimi görüşmek üzere komisyon üyeleri davet edilmiştir. Sadece CHP’li milletvekilleri iştirak etmedi. Bakanımız sık sık Meclis’e gidiyor.

* CHP’nin amacının MEB’e gidip, bakanla, bakanlık bürokrasisiyle görüşmek olmadığını göstermeye sadece bu örnekler bile yeterlidir. Bu eşkıyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil, kaos ve karmaşa çıkarmaktır.

* Devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir, sende bu dürüstlük yok, sen adam değilsin.

* Merkez Bankası bağımsız değil diyor, Merkez Bankası seni kabul etti, sen bağımsız değilsin, senin ipinin kimlerin elinde olduğunu merak ediyorum.

* Halbuki genel başkanlık ve milletvekilliği sıfatını bir kenara bıraktım, herhangi bir vatandaş olarak istedikleri kuruma istedikleri zaman gidip diledikleri bilgiyi alma hakkına sahip olduklarını çok iyi biliyorlar. Ama dert başka olunca ortaya böyle can sıkıcı görüntüler çıkıyor.

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