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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert ‘sosyal medya’ çıkışı: Demokrasi için ana tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya demokrasi için ana tehdit. Küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır" dedi.

Yayınlanma: 11:55 - 11 Aralık 2021 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM SUMMIT 2021’e video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz.

* Etkili  bir denetim denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır.

* İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür.

* Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir.

“HAKİKATİN YALANLARLA ÖRTÜLMESİNE KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ” 

* Bu durum küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor.

* Vatandaşlarımız doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden insanımızı özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz.

* Dünyadaki iyi örnekler ışığında, kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tüm bunları yaparken de demokrasinin ve uluslararası hukukun bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket ediyoruz.

* Maddi gücü, uluslararası konumu, iddiası ne olursa olsun kimsenin, hiçbir şirketin uluslararası hukukun üstünde olmayacağını vurguluyoruz.

* Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen açık ve temiz bir iletişim anlayışı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

* Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

* Ulusal kamu diplomasisi strateji belgesi ve eylem planı yayınlayarak ilgili kurumların yol haritasını oluşturduk. Halen hazırlıkları süren stratejik iletişim politika belgesiyle inşallah bu çabaları bir üst seviyeye taşıyacağız.

* İlk kez düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’nin bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum.

* Zirvenin bu alanda trendleri belirleyen yetkin katılımcıları ile stratejik iletişim çalışmalarına yön veren bir platforma dönüşeceğine inanıyorum.

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