Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye mesajı: Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

* Suriye’nin kuzeyinde, PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Bunların destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri ABD geliyor.

* Bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat bunlarla birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz.

SURİYE’YE YENİ HAREKAT OLUR MU?

* Rejim bunlardan gücünü alıyor. Tabi sabrımız devam etti ve son olarak biliyorsunuz iki polisimiz burada şehit oldu.

* Zaman zaman tabi sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bunlara karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte devam edecektir.

* Terör örgütlerine, ABD’nin oradaki malum güçlerine karşı gerekli mücadeleyi vereceğiz bu konuda kararlıyız.

“TALİBAN DÜNYADA KABUL GÖRME ARAYIŞINDA”

* Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Henüz ülkeler Taliban’ın şu anki durumunu kabul etmiş değiller. Ülkelerin kendilerini kabulü noktasında arayışları var.

* Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler noktasında gerek insani yardım noktasında, gerek se Afganistan’daki bu yeni sürecin içtenliği konusunda talepleri oldu.

* Bu talepler konusunda da bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz.

* Yeter ki Afganistan’daki bu yönetim gerçekten uluslararası ilişkilerde hakikatten Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içerisinde olsun.

* Münasebetlerinde bizlerle, uluslararası ilişkilerde adil bir yaklaşım içinde olsun.

* Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkı ile bizim kadim dostluğumuz var bunu bir kenara koymamız mümkün değil.

* Afganistan’ın alt yapısında üst yapısında bizim çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük.

* Kabil Havaalanı’nın işletmesini bizler sürdürüyorduk. Bundan sonraki süreçte de anlaşma yapılabilirse bu tür adımları atabiliriz.

AVRUPA’DA ENERJİ KRİZİ

* Bu tür anlaşmalar bizim bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Fakat sadece İngiltere değil tabiki bir çok batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor.

* Bizim şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil. Tedbirlerimizi alıyoruz, aldık, bundan sonra da devam edeceğiz.

‘SİYASİ CİNAYETLER’ İDDİASI

* Her şeyden önce bu zat, eğer bu konularda samimi ise, dürüstse bu işin mercii cinayetlerin neresidir yargıdır. Yargıya müracaat edersin.

* Delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle şeyler varsa yargı da bunların üzerine gider.

* Fakat bu zat bugüne kadar sabah yalan akşam yalan bu şekilde geçmiş. Şimdi yanına birilerini toplamış onlar da yalan terörü estiriyorlar.

* Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor tutmaz. Şu anda da bizler de yargıya özellikle müracaat ettik.

* Sorgulanmasını istedik kimse çıksın ortaya dedik. İftira atanlara meydanı boş bırakmayız.