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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz'' diye konuştu.

Yayınlanma: 15:26 - 05 Ekim 2021 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesi elbette önemlidir ancak bunun yüz yüze eğitim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Her türlü tedbiri aldık, eylül ayı başından itibaren okulları açtık.

* 71 bin okulumuzun tamamını açıktır, şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmişti. Durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanmayı kesinlikle düşünmüyoruz.

* Üniversitelerimizde de eğitim-öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. 1990’lı yılların sonunda dahi Türkiye’de 18-22 yaşlarındaki gençlerin okullaşma oranı yüzde 15’lerin altındaydı.

* 1990’lı yılların ortasından itibaren anti demokratik uygulamalarda toplumsal gerilimlerin merkezine yerleşmişti.

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