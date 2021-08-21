Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Afet oluşturacak yerde yapılaşmadan uzaklaşalım

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iklim değişikliğine dikkat çekerek, "Riskleri azaltmaya ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızdan yerel yönetimlerimizden rica ediyorum; lütfen gerek dere yatakları gerek heyelan bölgesi olsun afet oluşturacak yerde yapılaşmadan uzaklaşalım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Oktay, Afet Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalar hakkında bilgi aldı, ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Oktay, selin ardından bölgede elektrik sıkıntısının kalmadığını, ulaşım konusunda da tüm ana yollar, ara yollar ve köy yollarının açıldığını söyledi. Sadece bir köy yolunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Oktay, hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

“MALA GELENİ GERİ GETİRİRİZ”

Oktay, yıkılan bazı binalarda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Gerek konut, gerek ticarethane, alt yapı, üst yapı, tarımsal boyutta hem ilçe merkezinde hem de köylerimizde zarar gören vatandaşlarımızın zararları tespit edilmekte. Mala geleni geri getiririz, bunda kararlıyız. İlçelerimizin, köylerimizin ayağa kalkmasını kısa sürede tamamlayacağız. Sağlık konusunda da su basan hastanemizde her türlü sağlık hizmetleri verilir hale geldi” dedi.

‘ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK’

Oktay, diğer tüm çalışmaların sürdüğünü, AFAD bünyesinde başlattıkları kampanyanın da vatandaşlar tarafından gönülden sahiplenildiğini vurguladı. Oktay, “AFAD bünyesinde açılan hesaplardaki yardımlar yoğunlaşırsa çok daha hızlı bir şekilde yaraları devletçe milletçe birlikte sararız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, dayanışmamızı sımsıkı tuttuğumuz sürece; acıdan siyaset yapma veya can derdindeyken ‘nasıl siyaset yaparım’ düşüncesini tamamen dışa attığımız zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok” diye konuştu.

‘DERE YATAKLARINA BİNA YAPMAYALIM’

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dere yataklarına konut yapılmaması söylemini hatırlatarak, “İklim değişikliğini tüm dünya olduğu gibi Türkiye olarak biz de hissediyoruz. Bu iklim değişikliğinin sonucu olarak da son 50-60 yılda yaşadığımız bu tür afetleri çok daha sık yaşama ihtimalimiz artacak. Bunun için riskleri azaltmaya ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızdan yerel yönetimlerimizden rica ediyorum; lütfen gerek dere yatakları gerek heyelan bölgesi olsun afet oluşturacak yerde yapılaşmadan uzaklaşalım” dedi.