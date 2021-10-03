Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan öğrenci yurdu açıklaması

Ülkede barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden bir oyun sahnelenmek istendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış yasadışı terör örgütleri ile bağlantılı toplulukların, parkta, bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle tüm gayretlerimizin gölgelenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

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Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yapmış olduğu konuşmada, yükseköğretimde yüz yüze eğitime başlanmasının ardından ertelenmiş ve birikmiş bir yurt talebinin oluştuğunu söyledi.

“BİR OYUN SERGİLENİYOR”

Yükseköğretim öğrencilerinin mağdur edilmeden yurtlara yerleştirilmeye devam ettiğini söyleyen Oktay, şunları söyledi;

*Ancak görüyoruz ki barınma konusu bahane edilerek gençlerimiz üzerinden bir oyun sahnelenmek isteniyor. Geçmişte yaşananlar, Türkiye'de gençler üzerinden kurulan tezgahların kimseye bir şey kazandırmadığını net şekilde göstermiştir.

*Biz gençlerimize her konuda sahip çıkarak ülkemize sevgi tohumları ekmenin ve kardeşlik iklimini geliştirmenin mücadelesini veriyoruz.

*Katsayı adaletsizliğine son veren, üniversite kapılarında yığılmaların önüne geçen ve harç yükünü gençlerimizin omzundan alan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizleriz. Yükseköğretim de dâhil eğitimin her kademesinde sosyal adalet için gayret eden, fırsat eşitliği sunarak her şehre üniversite götüren, kredi ve bursları 14-15 kart artıran bizleriz.

*Yurt sayısını 4 kat artırarak devlet yurdu olmayan şehir bırakmayan da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine bizleriz.

“TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI TOPLULUKLAR”

Son 3 yılda ülke genelinde 240 yeni yurt binasının yapıldığını da belirten Oktay, şunları söyledi;

*Şu anda yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtlarımızı yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.

*Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış; yasadışı terör örgütleri ile bağlantılı toplulukların, parkta bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle tüm bu gayretleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz.

*Biz, temelde öğrenciye odaklanan bir anlayışla, öğrenci dostu kampüs ve yurt alanları, çağa öncülük eden akademik programlar ve sosyal imkanlar ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. DHA

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