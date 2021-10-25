Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan ‘büyükelçiler’ açıklaması: Memnuniyet verici

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin ilgili büyükelçilikler tarafından teyit ve temin edilmiş olması memnuniyet vericidir” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin ilgili büyükelçilikler tarafından teyit ve temin edilmiş olması memnuniyet vericidir.

*Hiç kimse Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez.

*Diplomasi, bir milletin hakkını, hukukunu ve onurunu korumak için yapılır. Türkiye herkesle iyi ilişkiler geliştirme çabasındadır.

*Kimseyle kriz arayışında değildir. Karşılıklı çıkar ve saygı esasına binaen her alanda büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.