Cumhurbaşkanlığı’ndan diplomatlarla ilgili sert açıklama

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına ilişkin "Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Ankara’daki bir grup yabancı misyon şefinin, ülkemizde devam eden bir davayla ilgili açıklaması, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranıştır.

* Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir.

* Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir.

* Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir.

* Herkesin Türkiye Cumhuriyetinin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız. DHA