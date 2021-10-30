Cumhuriyet Bayramı törenine katılmak için evden çıkan Selda’dan haber alınamıyor
Bursa'da dün sabah okulda Cumhuriyet Bayramı törenine katılmak için evinden ayrılan 16 yaşındaki Selda Sakin'den 2 gündür haber alınamıyor.
Bursa’nın Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi’nde oturan 16 yaşındaki Nur Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Selda Sakin dün sabah okulda Cumhuriyet Bayramı törenine katılmak için evinden ayrıldı.
ULAŞAMADILAR
Akşam saatlerine kadar eve gelmeyen Sakin’i merak eden yakınları cep telefonundan aramalarına rağmen ulaşamadı.
Evine geri dönmeyen genç kızın ailesi polise müracaatta bulunarak, kızlarının bulunmasını yönünde yardım isterken sosyal medya hesapları üzerinden kayıp ilanı paylaşıldı. İHA