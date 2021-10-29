Cumhuriyet’in 98’inci yılı başkentte coşkuyla kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı başkentin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutladı. Devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yaşımız hep genç, başımız daima dik. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına Cumhuriyet’in Ankara’sından selam olsun” dedi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başkentin cadde ve bulvarlarını Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında da billboardlar ve afişlerle kutlama mesajları yayımladı. Cumhuriyet marşları gün boyu Ankara Metrosu ve otobüslerde çalınırken, EGO'ya ait toplu taşıma araçları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olarak hizmet verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla şu sözlerle kutladı:

* 98 yıl evvel Ankara’da açtığın bağımsızlık yolundan bugün ilk günkü heyecanla yürüyoruz. Yaşımız hep genç, başımız daima dik.

* Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına Cumhuriyet’in Ankara’sından selam olsun. 98 yıldır değeri giderek artan bu armağanı korumaya ve daima ileri taşımaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet.

KUTLAMALAR CEYLAN ERTEM VE KUVAYİ MİLLİYE DESTANI ORATORYOSU KONSERİ İLE BAŞLADI

Cumhuriyet Haftası etkinliklerine 2 konserle başlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı, Arcadium AVM arkasında bulunan alanda Ceylan Ertem konseri ile, Gençlik Parkı'nda düzenlediği “Kuvayi Milliye Destanı Oratoryosu”nu başkentlilerle buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “Sezonun son açık hava konserlerini de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu çerçevede 3 gün boyunca birbirini tamamlayan etkinliklerimiz olacak. Ankaralılara ve tüm Türkiye'ye kutlu olsun. Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşasın” dedi.

“NE HARİKA BİR BAŞKAN SEÇTİNİZ”

Ankara'da sahne almaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan sanatçı Ceylan Ertem, konseri izleyen başkentlilere Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için “Ne harika bir başkan seçtiniz” sözleriyle seslenerek, “Çok mutluyuz. Bugün özel günlerin en özeli. Hepimizin özgürlüğü için bir devrim niteliğinde olan cumhuriyet çok önemli. Aşık olduğumuz Atatürk'e sevgi, saygı ve dualarımızı göndererek onu bir kez daha anıyoruz. Sayın Yavaş örnek bir belediye başkanı. Burada olduğumuz için çok gururluyuz.” ifadelerini kullandı.

AŞTİ'DE SÜRPRİZ ETKİNLİK

Büyükşehir Belediyesi BUGSAŞ tarafından Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) de sürpriz bir Flash mob etkinliği düzenlendi. Her gün on binlerce yolcunun kullandığı AŞTİ, Ankara Sanat Merkezi'ne bağlı profesyonel ve amatör sanatçılar tarafından seslendirilen Ankara Marşları ve türküleriyle yankılandı.

BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladıkları Flash mob gösterisine ilişkin olarak, “Burası bizim modern kervansarayımız. AŞTİ'yi yeniliyoruz ve bunu da sanat ve kültürle yapıyoruz” dedi.

BAŞKENTİN CADDE VE SOKAKLARINDA CUMHURİYET MARŞLARI ÇALINDI

Bando gruplarının kentin birçok noktasında çaldığı Cumhuriyet marşlarına eşlik eden Ankaralılar, Mehteran Takımı ve FOMGET Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterilerini de izledi.

GAZAPİZM KONSERİ DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Bayramı'nda ayrıca Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde ‘Cumhuriyetin Zaferi Sergisi'ne ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri Gençlik Parkı'nda da ‘Gazapizm' konseri ile ‘Figen Genç ve Kent Orkestrası Cumhuriyet Tangoları' ile buluşturdu.