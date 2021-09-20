Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken öğrenci yurdu açıklaması

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili olarak, "Üniversitedeyken ben de yaşadım bu sorunu. Kaç yıl oldu hala bir şey değişmemiş. İki tane yurt yapmak...Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sanatçı Cüneyt Arkın, katıldığı belgesel gösteriminin ardından gazetecilerin “Gençleri nasıl buluyorsunuz?” sorusuna şu cevap verdi.

“HALA BİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ”

Yaşanan yurt sorununa değinen Arkın, “Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye kavuşturmamız lazım. Burs alıyor borçlanıyor, çıkar çıkmaz iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa. Üniversiteye gelecek, yurt meselesi. Yatacak yeri yok. Üniversitedeyken ben de yaşadım bu sorunu. Kaç yıl oldu hala bir şey değişmemiş. İki tane yurt yapmak… Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu ‘küfürü kıyameti bırak' dediği Erdoğan'a seslendi: Ne zamana kadar kaçacaksın?

İlginizi Çekebilir Cüneyt Arkın paylaştı: Bir zamanlar Levent...