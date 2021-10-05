Daire başkanı kendini böyle savundu: Rüşvet değil borç

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yaparken rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Bahattin K. ilk kez hakim karşısına çıktı. Bahattin K, çay poşetindeki paranın rüşvet olmadığını borç aldığını ileri sürdü.

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Belediye ile iş yapan müteahhitlerden rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Mali işler Daire Başkanı Bahattin K. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Corona virüsü nedeniyle izleyicilerin alınmadığı duruşmaya, İçişleri Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin avukatlarıyla, rüşvet verdiği iddia edilen sanık müteahhit Y.T'nin avukatı, Bahattin K. ve avukatı katıldı.

RÜŞVET DEĞİL BORÇ

Duruşma hazır bulunan Bahattin K. soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrar ederek, rüşvet almadığını çay poşetleri içindeki parayı borç olarak aldığını söyledi. Bahattin K. ayrıca müteahhitlerin hak edişlerini ödeme yetkisi olmadığını ileri sürdü.

SAVCI RÜŞVETTEN CEZA İSTEDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, Bahattin K ile diğer tutuksuz sanık Y.T'nin rüşvet almak ve vermek suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Belediyede Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yapan Bahattin K. yaptığı iş nedeniyle belediyeden hak edişini erken ve belirlenen rakamın üstünde almak için müteahhit Y.T'den çay poşeti içimde 30 bin lira alırken polis tarafından yakalanmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında tutuklanan Bahattin K. cezaevine gönderilmişti.

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