Danıştay, İçişleri Bakanlığı’nın usulsüzlük soruşturmasına takipsizlik kararını iptal etti

Tunceli'de 31 Mart yerel seçimlerinde TKP'nin adayı olarak seçime giren ve Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeyi dönemin valisi ve kayyumu Tuncay Sonel'den 68 milyon borçla devralmıştı. Belediye tarafından yapılan incelemelerde, kayyum döneminde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na soruşturma açılması talebinde bulunulmuş, ancak takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Tunceli Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı'nın takipsizlik kararına yapılan itiraz, Danıştay 1. Dairesi tarafından bozuldu.

“BÜTÇENİN DOĞRU KULLANILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ”

Danıştay'ın kararıyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, takipsizlik kararının bozulmasını olumlu olarak değerlendirdi. Maçoğlu, şöyle konuştu:

* Bizler, halka ait olan ve halkın hizmeti için ayrılan bir bütçenin doğru kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Bütçe meselesi ve bütçeyi nasıl kullandığınız bu sebeple çok önemli. Bu anlamıyla tüm belediyelerde olduğu gibi bizim belediyemizde de bütçe büyük bir sıkıntı. Biz belediye yönetimine gelmeden önceki süreçte belediyemize atanan kayyumun yaptığı işlemler hakkında belediye meclisince komisyon oluşturmuştuk.

* Bu komisyon mevzuat açısından şüphelendiğimiz ihale ve benzeri konular hakkında gerekli müfettiş incelemesinin yapılması için başvuru yapmış fakat İçişleri Bakanlığınca bahsi geçen konunun işleme konulmaması kararı verilmişti. Bu karara karşı yaptığımız itirazı görüşen Danıştay 1.Dairesince, Valilik personelince hazırlanan rapor ve Valilik görüşü ile karar verilemeyeceği, iddialar hakkında müfettişlerce veya teftiş kurulunca inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle işleme konulmama kararının iptaline karar verdi.

* Bu bizim için, olumlu bir karar. Şimdi belediye meclisimizce kayyum dönemi için mevzuat açısından şüphelendiğimiz ihale ve benzeri konular yeniden incelenecek. Belirttiğim gibi bu aşamada bu kararın iptali olumlu.

BELEDİYE TARAFINDAN TESPİT EDİLEN USULSÜZÜKLER

1- Belediye idaresinin kayyum vasıtasıyla yürütüldüğü dönemde gerçekleştirilen 2017/612317 numaralı Belediye Hizmet Binasının ve Yeraltı Çarşısının Bakım ve Onarım İşi, 2018/3655 ihale kayıt numaralı Mameki Köprüsü- Mavi Köprü Arası ve Atatürk Mahallesi kıyı düzenlemesi Peyzaj İşi ile 2017/686600 ihale kayıt numaralı İş Makinesi ve Araç Kiralanması işini, ani ve beklenmeyen veya ivedilik arz eden bir durum olmadığı halde mevzuata aykırı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21/b maddesi uyarınca ihaleye çıkarak, ihalelere katılacak kişileri önceden belirleyip belli kişileri ihalelere davet ederek, ihalelerin yaklaşık maliyetlerini katılımcıların belirlediği fiyatlara göre ve/veya daha yüksek belirleyerek, gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde birbirine yakın yeni köprüler yaptırmak ve kamu kaynaklarını gereksiz bir şekilde harcayarak rekabet ortamı oluşturmadan anılan ihaleleri gerçekleştirmek suretiyle kamu zararına yol açmak.

2-Tunceli Merkez, Moğultay Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, İsmet İnönü (Zarife Hatun) Parkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre 10 yıl süreyle kiralanması işi ihalesini usulsüz bir şekilde iptal ederek söz konusu parkı ihale yapılmaksızın ve düşük bedelle kiraya vermek suretiyle kamu zararına yol açmak.

3-İhtiyaç olmadığı halde gereksiz yere ve yüksek bedelle 2018/155536 ihale kayıt numaralı Sokak Aydınlatma Direği ve Elektrik Malzemesi Alım ihalesi gerçekleştirmek, ihale kapsamında alınan aydınlatma direkleri ile şehrin siluetini bozmak, söz konusu ihale sürecinde usulsüzlük yapmak.

4-Açık ihale usulüyle yapılması gereken 2017/707457 ihale kayıt numaralı Oyuncak Alım ihalesini mevzuata aykırı olarak 4734 sayılı kanunun 21/f maddesi uyarınca gerçekleştirmek, söz konusu ihaleye katılımı kısıtlamak.

5-Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca belediyelerce yükseköğrenim gören öğrencilere burs verilmemesi gerekirken 2017-2018 yıllarında üniversite öğrencilerine 921.600,00 TL burs vererek belediyeyi zarara uğratmak.