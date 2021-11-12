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Danıştay kararına Süleyman Soylu’dan ilk yorum

Danıştay, vatandaşın eylemlerde cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmesinin engellenmesini öngören Emniyet genelgesiyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kararla ilgili ilk kez konuştu.

Yayınlanma: 14:38 - 12 Kasım 2021 Güncellenme:
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Tekirdağ'da bir etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay'ın polisin müdahale ettiği olaylarda vatandaşların görüntü çekmesini yasaklayan genelgenin yürütmesini durdurmasına ilişkin konuştu. Bakan Soylu, şunları söyledi.

– Danıştay yaptığı incelemede esasen bizim amacımızı, bizim hedefimizi ortaya koyan bir durdurma gerçekleştirmedi. Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki, o hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz. Yani Danıştay’ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Uluslararası AB Modex Tatbikatı’na katıldı.

– Belki anayasada bütüncülüğü olduğu için çok altı çizilmeyen, yani basın özgürlüğü konusundaki bu hassasiyete dikkat çekilmesi konusunda bir irade ortaya koydu. Biz o anayasada var diye böyle bir değerlendirme yapmamış arkadaşlar.

– Arkadaşlarımız da Danıştay’ın ortaya koyduğu hassasiyet konusunda çalışmalarını yürütmektedir. Ama orada esas meselenin ana amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. Bu hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştay’ın da arzu ettiği şekilde bir düzenleme ile devam edilecek diye düşünüyorum.

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Danıştay Emniyet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tekirdağ