Danıştay Savcısı: Göreme ‘milli park’ olarak kalmalı

Danıştay Savcılığı, Göreme Vadisi'nin 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararı ile milli park olmaktan çıkarılmasına karşı Halkın Kurtuluş Partisi'nin açtığı davada işlemin iptalini istedi. Türkiye'nin 1983'te UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme'nin tarafı olduğu vurgulanarak, Göreme'nin 1985'te dünya mirası listesine dahil edilip koruma altına alındığı anlatıldı. İşlemin sözleşmenin getirdiği yükümlülük ve kamu yararı ile bağdaşmadığı savunuldu.

Savcılık, 17 Mayıs'ta sunduğu görüşünde, idarenin değişikliği neden istediğinin hukuki sebeplerini teknik ve idari inceleme ve değerlendirmelerle ortaya koyması, bakanlığın teklifi uygun bulması ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştirilmesinin mümkün olacağı anlatıldı.

Görüşte şöyle devam edildi: “Bu alanın milli park olarak belirlenmesi kararının yürürlükten kaldırılmasının hukuki bir tespit ve değerlendirmeye dayalı olarak verilmediği, bu alanın korunması, sorunlarının tek elden daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve gelecek kuşaklara korunarak aktarılmasına yönelik amaçlarla özel bir yasayla düzenlenmesine gerek duyulan bu alanın milli park olmaktan çıkarılmasının alanın yeniden düzenlenmesi amacıyla bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır.”

Göreme Vadisi'nin milli park olmaktan çıkarılması ile alınacak kararlar ve yapılacak uygulamalara kadar boşluk bırakıldığı ifade edildi.

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