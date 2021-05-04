Danıştay’ın iptal ettiği ihale yeniden yapılacak

Danıştay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Bursa Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem inşası için 2 şirkete davet usulü verilen 1 milyar 600 milyon liralık ihaleyi iptal etmişti. Hattın yeniden ihaleye çıkarılacağı öğrenildi.

“600 MİLYONA MAL OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI”

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaklaşık 600 milyon liraya mal olacağını açıkladığı Emek-Şehir Hastanesi hattının inşaatını, Büyükşehir’in kasasının boş olması nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlendiğini ve bu hattın çok yüksek fiyatla 1 milyar 600 milyon liraya ihale edildiğini belirtti.

Karaca sözlerine şöyle devam etti:

* AKP yerelde belediyeyi, merkezde de ülkeyi yönetemez hale geldi. Yaklaşık 600 milyon lira maliyetli bir metro hattı yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde mali yönetim o kadar kötü ki, kasa tamtakır, o para bulunamıyor ve merkezi iktidardan destek talep ediliyor. Hattın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstleniyor ama hangi koşullarda bunu yapıyor, belli değil. Şeffaflık yok. Sonra ihale sonuçlanıyor ve görüyoruz ki, 1 milyar 600 milyon liraya ihale edilmiş. Israrla sorduk, ne oldu da hattın maliyeti 3 katına çıktı?

* Örnekleri var, birim fiyatlar ortada, daha önce kaç km hattın ne kadar sürede yapıldığı belli. Normal koşullarda 1.5-2 senede bitecek bir işe neden 48 ay süre veriliyor? Üzerinde ısrarla durduğumuz bu iki noktayla ilgili gerçekler Danıştay kararıyla ortaya çıktı. Rekabet koşulları oluşturulmadan adrese teslim ihale yapılmış ve hem süre olması gerekenin iki katına çıkarılmış ve hem de maliyet rakamı katlanmış.

* Geçmişte Danıştay kararıyla iptal olan bu ihaleye dair müjdeler uçuran AKP vekilleri şimdi yine ortaya çıkmış, yeni ihale şu gün yapılacak bugün yapılacak diye yine müjde yetiştiriyorlar. Halbuki bir ihaleyi bile doğru dürüst yapamaz haldeler, kanuna-yönetmeliğe uymuyorlar, hangi işleri mahkemelik olsa, davayı kaybediyorlar. Süreler doğru hesaplanmamış, maliyetler katlanmış. Millet bunları halâ görmüyor, anlamıyor mu zannediyorsunuz?

“İHALE KAPSAMI KONUSUNDA ŞEFFAFLIK ŞART”

Karaca, diğer illerdeki metro inşaat maliyetleriyle Bursa Emek-Şehir Hastanesi hattı arasındaki mukayeseli fiyatları daha önce de paylaştığını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

* Rakamlara baktığımızda şunu görüyoruz. 15.5 kilometrelik delme ve aç-kapa tünelli Kocaeli-Gebze- Darıca hattının kilometre maliyeti 21.5 milyon dolar ama Bursa’da 6.1 kilometrelik hemzemin aç-kapa tünelli Emek-Şehir Hastanesi hattı ortalama kilometre maliyeti 34 milyon dolar.

* Hâlbuki hemzemin aç-kapa tünel en düşük maliyetli hat. Nasıl oluyor da böylesine fiyat farkı oluşabiliyor? Görünen köy kılavuz istemez. İhaleyi yapan Ulaştırma Bakanlığı ama kötü mali yönetim nedeniyle kasada beş kuruş bırakmayıp bu yatırımı Ankara’dan talep etmek zorunda kalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, medya üzerinden muhalefete ayar veriyor, başka maliyet kalemleri de var, o hesap öyle yapılmaz diyor.

* Madem hesap işini o kadar iyi biliyorsunuz, Büyükşehir’i niye beş parasız bıraktınız demezler mi? Hem şeffaf olmayacaksınız ve her türlü bilgiyi saklayacaksınız ve muhtemelen de aslında hiç var olmayan harcama kalemlerini öne sürüp aklanacaksınız. Böyle bir yönetim modeli dünyanın hiçbir yerinde yok. Halkımızın cebinden çıkan her bir kuruşun hesabını tek tek sormaya devam edeceğiz.

“YENİ İHALEYE 6 ŞİRKET DAVET EDİLMİŞ DURUMDA”

5 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı açıklanan ihale öncesinde 6 firmaya davet çıkarıldığının basında yer aldığını, bu durumda ihaleye Çelikler, Gülermak Kolin, Söğüt, Makyol, Taşyapı’nın gireceğinin anlaşıldığını belirten Karaca, sözlerini şöyle noktaladı:

* Usulüne uygun yapılmayan ve bu nedenle iptal edilen önceki ihale nedeniyle devlet zararı oluşup oluşmadığı, devlet zararı varsa bunun kimlerden ve nasıl tazmin edileceği kamuoyuna açıklanmalıdır. Devleti zarara sokanlar varsa, bunların halen daha görevlerine devam ettirilmesinin nedenleri de açıklanmalıdır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş basına açıklamalar yaptı, ‘İnşaat süresini 48 aydan 24 aya düşürdük, ihalenin iptali Bursa için hayırlı oldu’ dedi.

* Hâlbuki o hattın çok büyük bölümü tarladan geçiyor, yapım zorluğu yok, zaten 24 ayda rahatlıkla bitecek bir hattı neden 48 ay süre verip ihale ettiniz? Bu beceriksizliğin, hesap-kitap bilmezliğin sorumlusu-muhatabı kimdir? Yeni yapılacak ihalede de böyle amatörce hatalar var mıdır? Yeni yapılacak ihalenin koşulları kamuoyuna açıklanmalıdır. İhalenin kapsamı, hangi şirketlere hangi rakamlarla verildiğine ilişkin şeffaflık bekliyoruz.

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