Dar gelirli vatandaş mahalle mutfaklarına koştu! Kavurma, pilav, tatlı 3 TL

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 30 noktadaki Mahalle Mutfakları hafta sonu da hizmete girdi. Vatandaşlar cumartesi günü kavurma, pilav, tatlı ve ekmekten oluşan 3 çeşit yemeği 3 TL’ye satın aldı. Mutfak giderlerinin arttığını ve alım güçlerinin düştüğünü belirten dar gelirliler, Mahalle Mutfakları’na yöneldi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 noktada hizmet veren Mahalle Mutfakları'nın artık hafta sonları da açık olacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Dezavantajlı mahallelerde yaşayan dar gelirli vatandaşlar hafta sonu soluğu Mahalle Mutfakları'nda aldı. Vatandaşlar, Cumartesi günü kavurma, pilav, tatlı ve ekmekten oluşan 3 çeşit yemeği 3 TL'ye satın aldı.

ARTIK HAFTA SONLARI DA HİZMET VERİYOR

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 2020 yılının Mart ayında başlatılan hizmet, dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere, kentteki devlet üniversitesi önlerinde de devam ediyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Aşhanesi'nde pişen 3 çeşit yemeği 3 TL'den satın alabiliyor.



“VATANDAŞLARIMIZ ZOR GÜNLER YAŞIYOR”

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, Mahalle Mutfakları'nın sayısını 26'dan 30’a çıkardıkları belirterek,

“Vatandaşlarımızın zor günler yaşadığı bu dönemde, büyükşehir belediye başkanımızın da sosyal medya hesaplarından duyurduğu gibi artık hafta sonları da hizmet veriyoruz.

Bu hizmetimizi verirken yemeklerimizin kalitesinin özenine devam ederek; etli yemekler, bazen direkt et kavurma olmak üzere proteini ve besin değeri yüksek yemeklerle vatandaşlarımıza hem ekonomik hem de sağlık açısından desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

“FAKİR FUKARAYA YARDIMCI OLUYOR BELEDİYE”

Vatandaşlardan Haydar Uygur, ekmek fiyatına 3 çeşit yemek alabildiklerini vurgulayarak, “Alım gücü sıfır. Hiçbir şey alamıyoruz ki. Bir şeyler alabilsek buraya gelmeyiz zaten. Burada vatandaşa belediyenin yapmış olduğu Aşhane'deki yemekleri veriyorlar. Çok iyi bir sistem. Fakir fukaraya yardımcı oluyor belediye. Vatandaş bir ekmek alamıyor ki şu anda. Ne yapsın vatandaş? Mecbur kaldı, geliyor. Çok memnunuz, bir ekmek fiyatı” diye konuştu.

“4 KİŞİLİK BİR AİLE 12 LİRAYA GAYET GÜZEL YEMEĞİNİ YİYOR”

Vatandaşlardan Mehmet Erdoğan da artan mutfak giderlerine dikkat çekerek, “Simit fiyatına 3 çeşit yemek yediriyor vatandaşa. Gerçekten en güzel hizmet bu. Zaten vatandaşın bir alım gücü kalmadı. Bir tencere kaynatmak 40-50 TL evde. Ama burada 4 kişilik bir aile 12 liraya gayet güzel yemeğini yiyor. Cumartesi-Pazar'a da eklenmesi ayrıca güzel. Vahap Başkan'a da ayrıca teşekkür ederiz. Böyle hizmetlerin de devamını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“MAHALLENİN GENELİNİN DURUMU İYİ DEĞİL”

Vatandaşlardan Mehmet Sait Yazgan, dezavantajlı mahallelerde bu hizmetin verilmesinden memnun olduklarını vurgulayarak, şöyle dedi:

“İnsanlar bir ekmek fiyatına doyuyor. 3 çeşit. İmkanı olmayan için süper. Başkana da teşekkür ederiz Cumartesi-Pazar'a koyduğu için. Biz her gün geliyoruz. Lezzetinden de memnunuz. Durumu olmayan için süper. Mahallenin genelinin durumu iyi değil.”

“DURUMUM YOK, 60 YAŞINDA BOHÇAYA ÇIKIYORUM”

60 yaşında ekonomik sıkıntılar nedeniyle bohçacılık yapmak zorunda kaldığını belirten Hamide Akan ise düşüncelerini şöyle aktardı:

“Durumum yok. Daha yeni işten geldim. Ayağım çamur. 10 dakikalık bıraktım, yemek almak için geldim. Zor geçiniyoruz. Belediyeden Allah razı olsun. Yağ pahalandı, her şey pahalandı. 60 yaşında bohçaya çıkıyorum. Geldim, bunu çocuklara ısıtıyorum, yiyorlar. Allah Başkanımı eksik etmesin, Allah razı olsun.”