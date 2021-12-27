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Darbeci Semih Terzi’nin eşi teslim oldu

Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan ve helikopterle götürüldüğü GATA'da ölen darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi teslim oldu.

Yayınlanma: 17:25 - 27 Aralık 2021 Güncellenme:
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Darbeci Semih Terzi’nin eşi teslim oldu

Ankara’da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve aranan darbeci general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi, bugün emniyete giderek teslim oldu.

Terzi, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. DHA

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