Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 01:14’te bir deprem meydana geldi.

Yerin 11.40 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 5.3 olduğu açıklandı.

KANDİLLİ: DEPREM 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin Akdeniz’de, 5.5 büyüklüğünde ve yerin 12 kilometre derinliğinde olduğunu aktardı.

OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD’dan yapılan açıklamada “Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

BİR DEPREM DAHA OLDU

AFAD’ın verilerine göre, Datça açıklarında saat 01.21’de 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Akdeniz’de, 3.6 büyüklüğünde ve yerin 4.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER