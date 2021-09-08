Datça açıklarında deprem

"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 04.40'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.40’da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça’ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Kandilli Rasathanesi tarafından ise derinliği 8.3 km. büyüklüğü de 4.5 olarak ölçülen deprem Datça açıklarında 12 adalar bölgesinde gerçekleşti.