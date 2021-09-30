Datça’da 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.22de, merkez üssü Ege Denizi olan Muğla’nın Datça ilçesinin 20.12 kilometre açığında ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.51 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hafif şekilde hissedildi.

Öte yandan, 4.3lük depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)