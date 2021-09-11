Datça’da 4.4 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Datça açıkları olurken, derinliği 8 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Saat 16:31’de Datça’da 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ege Denizi'nde, Datça'nın 40,07 kilometre açığındaki deprem, yerin 8,02 kilometre derinliğinde oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken merkez üssü olarak Akdeniz’i gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER