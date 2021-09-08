Davutoğlu, AKP’yi içindeyken neden eleştirmediği sorusunu yanıtladı

Aydın’a bir dizi ziyaret yapmak, toplantı ve etkinliğe katılmak, partisinin il ve ilçe binalarını açmak üzere gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmalarda iktidara yüklendi. Davutoğlu, AKP içindeyken neden eleştiri yapmadığı yönündeki sorulara ise, "Gücün en doruğunda olan Cumhurbaşkanına aileni devletin içinden çek diyen kaç siyasetçi çıktı?" yanıtını verdi.

Latif SANSÜR

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Aydın'da Büyükşehir, Efeler ve Kuşadası belediye başkanlarını ziyaret etti, esnaflarla görüştü.

İki günlük Aydın ziyareti çerçevesinde dün akşam sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kanaat önderleri ve basınla salon toplantısı yaptı. Davutoğlu tüm konuşmalarında iktidarı hedef aldı.

Ekim ayından itibaren Türk siyasetinin hareketleneceğini söyleyen Davutoğlu, “Nasıl Nevruz baharın müjdecisi ise, siyasetin nevruzu, baharı Ekim ayıdır. Yazın rehaveti biter, siyasette yeni denklemler kurulur. Ekim ayında siyaseti hareketlendirecek partilerden biri de Gelecek Partisi olacak” dedi.

“CUMHURBAŞKANINA AİLENİ DEVLETİN İÇİNDEN ÇEK DEDİM”

Eski partisi AKP'ye yaptığı eleştirileri, parti içindeyken neden yapmadığı yönündeki sorulara da yanıt veren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Dört bakanın Yüce Divan’a gitmesinin tartışıldığı zaman ‘biz konuşursak yer yerinden oynar' diyenlere, ne konuşursanız konuşun diyen bendim. Yolsuzluk yapanın kolunu kırarım diyen hangi başbakandı? Türkiye'de siyasi ahlak yasası getirilmesi ve her siyasetçinin mal beyanında bulunması gerekir dediğimde, Cumhurbaşkanının ilçe başkanı bulamazsınız diyen başbakan kimdi? İmar yasası getireceğim dediğinde tüm yandaş müteahhitlerin Cumhurbaşkanını ayaklandırdığında Cumhurbaşkanı ile en sert tartışmayı yapan kimdi? Kendi partisi içinde, kendi partisinin trol çetesi örgütlendiği halde yılmadan korkmadan tüm o çetelerin üstüne giden hangi başbakandı? Bütün siyasilerin Rıza Sarraf ile fotoğrafları varken, Sedat Peker'le, Sezgin Baran Korkmaz'la fotoğrafları varken, tüm bu çetelerin, yasa dışı oluşumların yanına yaklaşamadığı başbakan hangi başbakandı? Arkasında parti desteği olmadığı, parti içinde kendisine bir komplo kurulduğu halde bıkmadan mücadele eden kimdi? Gücün en doruğunda olan Cumhurbaşkanına aileni devletin içinden çek diyen kaç siyasetçi çıktı” diyerek kendisi kadar partisi içinde mücadele vermiş, çetelerle savaşmış başka bir siyasetçi olmadığını söyledi.

“PEŞKEŞTE ROL OYNAYAN KİM VARSA MUTLAKA HESAP VERECEK”

Aydın'ın sorunlarına değinen Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde yapılması gündemde olan Denizli, Aydın ve Aydın Çine demiryolları konusunda hiçbir gelişme olmamasını eleştirerek, “Beş müteahhitten birine yaramış olsaydı şimdiye kadar çoktan ihalesi yapılırdı” dedi.

Ege'nin sahillerinin tarumar edildiğini belirterek Kültür ve Turizm Bakanına seslenen Davutoğlu, “Kültür ve Turizm Bakanı ile arkasındaki şirketlere sesleniyorum. Ege'nin sahilleri tarumar ediyorsunuz ya, o sahillerin her birinde bu vatan evlatlarının ve efelerin hakkı var. O sahillerde işgal olmasın diye Efeler, Yörük Ali efe, Demirci Mehmet efe mücadele etti. O sahillerde üç beş şirkete peşkeş çektiğiniz yerlerin hepsi 83 milyona aittir. Bu tür peşkeşlerde rol oynayan kim varsa mutlaka hesabını verir” diyerek bu vatanın, sahillerin kimsenin şahsi mülkü olmadığını söyledi.