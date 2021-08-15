Davutoğlu, Bartın’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sel felaketinin yaşandığı Bartın'ın Ulus ilçesindeki Zafer Köyü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu, selden mağdur olan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Bartın’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti, sorunlarını dinledi. Bir vatandaş daha önce de iki sefer sel yaşandığını ancak bu kadar büyük olmadığını söyledi.

Başka bir vatandaş da, “Aracımızı çıkartmıştık garajdan tam o sırada sel meydana geldi. Burası su içinde kaldı, kazan dairesine su bastı, berbat vaziyette.” dedi.

“KÖPRÜ YAPILMASI İÇİN 20 SENEDİR DİLEKÇE VERİYORUM”

Bölgeye köprü yapılması için sürekli dilekçe verdiğini anlatan başka bir sel mağduru ise “20 senedir Karayollarına dilekçe veriyorum bir türlü genişletilmedi, o köprü orada yapılamadı. Evin göçtüğü yerdeki dereye yapılacaktı köprü. Oradan dere almayınca suyu, yataktan taşıyor, kalaslar buradaki bütün binalara zarar veriyor.” ifadelerini kullandı.