Davutoğlu: Bir grup 4-5 maaşla çok iyi yaşıyor, sizler emekli maaşıyla! Bütün bunlara son vereceğiz

Kayseri'de maaşıyla geçinemediğini belirten vatandaşa yanıt veren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu "Bir grup çok iyi yaşıyor, 4-5 maaş alıyor, sizler bir emekli maaşıyla geçinmek zorundasınız. Bir kere bütün israfa, bütün bu yolsuzluklara son vereceğiz" diye konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de vatandaşlarla sohbet etti. Maaşıyla geçinemediğini belirten bir vatandaşa Davutoğlu'nun cevabı şöyle oldu:

* Gelir adaleti çok bozuldu. Başbakan olduğum dönemde asgari ücretli Avrupa'nın ortalamasıydı. Şimdi en düşük Türkiye. Bir grup çok iyi yaşıyor, bir kesim çok kötü. Bir kesim 4-5 maaş alıyor, sizler bir emekli maaşıyla geçinmek zorundasınız.

“BÜTÜN BUNLARA SON VERECEĞİZ”

* Yolsuzluklar, bu milletin hazinesi, Merkez Bankası… Bir kere bütün israfa, bütün bu yolsuzluklara son vereceğiz.

“ASGARİ ÜCRETTE BRÜT NEYSE NET O OLACAK”

* Geldiğimiz andan itibaren ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi asgari ücretten vergiyi kaldıracağız.

* Asgari ücrette brüt neyse neti o olacak. Yine yapacağımız şeylerden bir tanesi, asgari ücreti Türkiye'nin en üst ücreti noktasına getireceğiz.

* Orta gelir tabakalarını güçlendireceğiz. Gençlere dönük olarak faizsiz krediyle girişim imkanı tanıyacağız…

“YOKSULLUĞUN BİTTİĞİ YENİ BİR TÜRKİYE VAAT EDİYORUZ”

Partisinin İstasyon Caddesindeki İl Başkanlığını hizmete açan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada da şunları söyledi:

* Herkesin başı dik özgürce dolaştığı, hukukun, adaletin egemen olduğu, yolsuzlukların hiçbir suret ve görüntü altında yaşayamadığı, yoksulluğun bittiği yeni bir Türkiye vaat ediyoruz. Bu güzel mekan asla bir kişinin değil, Kayserililerin mekanı. Yol boyu dertlerini dinlediğimiz Kayserililer bu mekana gelerek dertleriyle hemhal olabilecekler.

* Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu mekanda sadece Kayserililerin ve milletin derdi konuşulacak, hiçbir kem söz olmayacak. Bize ne söylenilirse söylensin Kayserilileri bağrımıza basacağız.