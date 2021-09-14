Davutoğlu: Bir yüzükle başlayan yolculuk, şatafatlı salonlarda ve saraylarla devam etti

İktidarı “israf olmakla” eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “12 Eylül rejimini eleştirirken hep şunu söylerdik, ‘Biz devlete gelip, devletin imkanlarını kullanmayacağız.’ Bugün herhangi bir uçakta, otobüste bir devlet yetkilisini görüyor musunuz? Herkes devlet imkanlarıyla hemhal; en iyi arabalarda, en lüks mekanlarda. Bir yüzükle başlayan yolculuk, maalesef şatafatlı salonlarda, kibirli tavırlarla ve saraylarla devam etti” dedi.

Sozcu.com.tr

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Pursaklar'da İlçe Danışma Meclisi'nde konuştu.

“'TEMİZ SİYASET' DİYE YOLA ÇIKTIK AMA GELİNEN YERE BAKIN…”

Hükümete sert sözlerle yüklenen Davutoğlu, “12 Eylül rejimini eleştirirken hep şunu söylerdik, ‘Biz devlete gelip, devletin imkanlarını kullanmayacağız.' Bugün herhangi bir uçakta, otobüste bir devlet yetkilisini görüyor musunuz? Herkes devlet imkanlarıyla hemhal; en iyi arabalarda, en lüks mekanlarda. Bir yüzükle başlayan yolculuk, maalesef şatafatlı salonlarda, kibirli tavırlarla ve saraylarla devam etti. (Başbakan olduğu dönemde) Hediye yasağı getirmiştim, şu soruyla karşılaştım, ‘Siz hiç hediye almadınız mı?' ‘Bir Bakana bir iş insanı 750 bin avroluk hediye vermez' demiştim. Bütün bu yolsuzluklarla mücadele içinde ‘temiz siyaset' diye ortaya çıktık ama gelinen yere bakınız… Bugün kendi şirketinden kendi Bakanlığına dezenfektan satan Bakanla ilgili ortakları hukuki süreç başlatmış” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER ÜMİTLERİNİ KESTİLER”

“Yoksulluk konusunda da bir baksınlar karnelerine” diyen Davutoğlu, “Bingöl'ün dağında da, Hakkari'nin dağında da, Aydın'da sahilde de hep aynı şeyi söyledi vatandaşlar: ‘Gençler bu toprakları terk ediyorlar.' En çok duyduğum ve beni en çok üzen tespit buydu. Eskiden büyük şehirlere gidiyorlardı; İstanbul, Ankara, İzmir… Ama şimdi oraya da gitmiyorlar, yurtdışına kaçıyorlar, ‘Büyük şehirlerde de iş yok çünkü' diyorlar. ‘Yurtdışına kaçan gençlerimizi kaybediyoruz' diye ağladı bir baba gözümün önünde. Niye kaçıyor gençler? Çünkü onurla yaşayacakları bir hayat standardı bulmaktan ümitlerini kestiler” şeklinde konuştu.