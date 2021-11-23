Davutoğlu: Bu cehalet lobisinin kimler adına çalıştıkları araştırılmalı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız" sözlerine tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Erdoğan-Bahçeli iktidarının ülkeyi batırarak verdikleri iktidarda kalma savaşının ismi 'Ekonomik kurtuluş savaşı' değildir! Her açıklamaları ekonomiye atılan bir füze etkisi yapan bu cehalet lobisi artık milli güvenlik sorunudur. Kimler adına çalıştıkları araştırılmalıdır" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı, “Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız” açıklamasına muhalefet liderlerinden peş peşe tepkiler geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu sözlerle ilgili paylaşımda bulundu.

“Erdoğan-Bahçeli iktidarının ülkeyi batırarak verdikleri iktidarda kalma savaşının ismi ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ değildir” diyen Davutoğlu, “Her açıklamaları ekonomiye atılan bir füze etkisi yapan bu cehalet lobisi artık milli güvenlik sorunudur. Kimler adına çalıştıkları araştırılmalıdır!” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'a sert yanıt veren Babacan'dan kritik açıklama: Vahim bir konu daha var

İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' tepkisi: Bunun adı olsa olsa algı yönetimidir

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın döviz kuru açıklamalarına muhalefetten sert yanıt