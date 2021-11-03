Davutoğlu: Gitme vakti gelmiştir

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan tepki geldi.

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Üretici enflasyonunun yüzde 46,31 olduğuna dikkat çeken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir süre sonra tüketici enflasyonunun da tırmanışa geçeceğini belirterek, iktidara “Kaldı ki tüketici enflasyonu acaba gerçekten yüzde 19,89 mu?” sorusunu yöneltti.

“İKTİDARIN GİTME VAKTİ GELMİŞTİR”

Enflasyon rakamının bir türlü yüzde 20'yi bulmadığına dikkat çeken Davutoğlu, rakamın psikolojik bir eşikte bırakılarak 20 bandının altında tutulduğunu savundu. Bazı gıda kalemlerine gelen fiyat artışlarının yüzdesine de işaret eden Davutoğlu, “Ama onların enflasyonu yüzde 20'yi bulmuyor. Milletin enflasyonu ise yüzde 20'nin iki üç kat üstündeyse müflis iktidarın gitme vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

1 SORU 1 DAKİKA

Öte yandan, paylaşımın fragmanında ‘1 Soru 1 Dakika' ifadesinin yer alması dikkat çekerken, Gelecek Partisi İletişim Başkanlığı'ndan, Davutoğlu'nun gündeme ilişkin değerlendirmelerini bu formatta videolar ile paylaşmaya devam edeceği aktarıldı. Davutoğlu konuşma yaptığı esnada yanındaki sehpada duran kum saatinin akması ise dikkat çekti.

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