Davutoğlu: Hibe bahanesine sığınıyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ülkemiz inat uğruna uygulanan cahil politikalar nedeniyle son 50 yılın en büyük 3. döviz krizini yaşamaktadır” ifadeleriyle ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. İktidarın mevduat düzenlemesiyle 'faiz dememek için “hibe” bahanesine sığındığını' söyleyen Davutoğlu, "Dini değerlerimiz iktidar hırsına kurban edilemez" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son günlerde yaşanan döviz hareketliliği ve iktidarın mevduat düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İNAT UĞRUNA”

“Ülkemiz inat uğruna uygulanan cahil politikalar nedeniyle son 50 yılın en büyük 3. döviz krizini yaşamaktadır” diyen Davutoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“FAİZ DEMEMEK İÇİN HİBE BAHANESİNE SIĞINIYORLAR”

*Yanlış politikalarının yol açtığı felaketi dini değerlerimizi istismar ederek örtmeye çalışan iktidar, faiz dememek için “hibe” bahanesine sığınmakta.

*İslam'da karz-ı hasende, yani borç/para alışverişinde, bir miktar fazla ödeme anlamında hibe/hediye üç şartla mümkün olur: Gönüllü olması, önceden garanti edilmemesi ve kişinin bunu kendi cebinden ödemesi.

“BU UYGULAMA GÜÇLÜLERE SERVET AKTARIMIDIR”

*Banka mevduatlarına dövize ayarlı ek “faiz” ödemesi ise asla hibe olamaz; çünkü mecburidir, önceden garanti edilmektedir ve 84 milyonun vergileriyle oluşan hazineden 300 bin civarında üst tabaka mevduat sahibine ödenmektedir.

*Bu uygulama nassın öngördüğü şekilde zayıfı korumadığı gibi, milletin hazinesinden zayıfların aleyhine güçlülere servet aktarımıdır. Dini değerlerimiz iktidar hırsına kurban edilemez.

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