Davutoğlu: Kürtçe yabancı bir dil değildir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari'de gezi ve incelemelerini sürdürüyor. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nda basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, "Bölge halkını kayyum ve KCK kıskacından kurtaracağız" dedi.

Orhan BOZKURT

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Hakkari’de gezi ve incelemelerine devam ediyor. Günboyu vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinleyen Davutoğlu, akşam saatlerinde Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilere, Hakkari gezisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Biz asla baskıcı ve ötekileştirici bir siyaset yapmayacağız. Bölge halkının sorunları çözümsüz değildir. İnsanlarımızı kayyum ve KCK kıskacına teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

“KÜRTÇE YABANCI DİL DEĞİLDİR”

Davutoğlu, Türkiye’nin ve bölge halkının sorunlarına karşı çözüm önerilerini anlattı. “Türkiye’de Kürt ve sorun kelimelerinin yan yana kullanılmasından rahatsızlık duyuyorum” diyen Davutoğlu, “Kürtçe yabancı bir dil değildir. Bu toprakların dilidir. Bazen bizim partiye başvuranlar, başvuru formunda bilinen yabancı diller kısmına Arapça ve Kürtçe yazıyorlar. Ben hemen müdahale ediyorum. ‘Kürtçe yabancı bir dil değildir’ diyorum. Keşke ben de Kürtçe bilsem de sizinle konuşurken rahatça konuşabilsem. Dün bir televizyon kanalına bağlanan Kürt seyirci ekranda dilini konuştu diye yayından alındı. Ben hangi kuruluş olursa olsun buna karşı çıkarım. Yapılan en temel haliyle Anayasa’ya aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari’de ki gezi ve incelemelerine yarın Şırnak’ta devem edecek.

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