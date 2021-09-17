Davutoğlu: Öyle bir dalga geliyor ki, tsunami gibi bunları gönderecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Uşak il kongresine katıldı. Burada konuşan Davutoğlu “Bir tsunami dalgası geliyor. Öyle bir dalga geliyor ki, tsunami gibi bunları gönderecek” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak üzere Uşak'ı ziyaret etti. Kongre öncesinde uşakta esnaf ziyareti yapan ve bazı üreticiler ile bir araya gelen Davutoğlu, Uşak Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen genel kuruldaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.

“BAŞARISIZLIK VARSA ÇIKIP KONUŞMAZ, YAZILI AÇIKLAMA YAPAR”

Davutoğlu hükümetin kuru üzüm ve pancarda açıkladığı taban fiyatları eleştirdi, girdi maliyetlerindeki artış ile taban fiyat arasında uçurum olduğunu söyledi.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bir hafta içinde iki taban fiyat açıklandı. Birisi kuru üzüm. Ama bu kez cumhurbaşkanı açıklamadı. Yazılı bir açıklama yaptılar. Huyu budur. Eğer başarı varsa kendisi çıkar sanki kimsenin katkısı yokmuş gibi konuşur.

* Kuru üzüm taban fiyatını 12,5 liradan 13 liraya çıkardı. Şeker pancarı açıklandı. Yüzde 25 zam. 360 liradan 420 lira. Peki gübreye ne kadar zam geldi? Yüzde 120.

* Çiftçi nasıl bereketli bir ziraat yapabilecek? Bingöl'de süt 1,90 lira. Sütte geçen bir yıllık fiyat artışı yüzde 7-8, etin yüzde 15 civarında ama yemin fiyat artışı yüzde 100.

“ÇİFTÇİYİ TAM BİR KISKACA ALIYORLAR”

Hükümetin Türkiye'de tarım ve hayvancılığı bitirdiğini, bunu sık sık üreticilerden duyduğunu ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Bir taraftan girdi maliyetleri ile çiftçinin masrafları artarken diğer taraftan düşük taban fiyatları ve enflasyonu engelleme amacı ile ithalata izin vererek çiftçiyi tam bir kıskaca alıyorlar.

* Neden? Çünkü giden cahil bakan ‘Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?' dedi ya… Cahil bakan şunu bilmiyor. Mazot dolarla alınıyor, gübre dolarla alınıyor. Kendisi dolarla yaşıyor ya…

“BİR TSUNAMİ GELİYOR”

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Gittiğim her yerde gördüğüm bir husus var. Bir tsunami geliyor. Bırakın Ankara'dakiler seçim mühendisliği, toplum mühendisliği yapsınlar. Öyle bir dalga geliyor ki, tsunami gibi bunları gönderecek.

* Cumhurbaşkanı ‘2001 krizinin etkilerini hala çekiyoruz' diyor. 2001 krizini en iyi Bahçeli bilir. Ona sor en iyi o bilir.

“CUMHURBAŞKANI BAŞKA BİR ALEMDE”

İktidarın halkın kaygısını anlamadan ülkeyi yönettiğini söyleyen Davutoğlu, esnaf ağır yük altında ezilirken Cumhurbaşkanı’nın ülkenin şaha kalktığını düşündüğünü belirterek, “Kesinlikle başka bir âlemde yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu sözlerinin devamında şu görüşleri ifade etti:

* Ciddi bir analizle halkın kaygısını anlamadan ülkeyi yönetiyorlar. Türkiye'yi getirdikleri kara bulutların altında çıkararak aydınlık bir geleceği getirecek kadrolar Gelecek Partisi kadroları olacak.

* Hani'de bir kıraathane sahibi elektrik faturası verdi elime. 2 bin 386 lira elektrik faturası. Ben buradan söz veriyorum. Esnaf masrafların, ağır yüklerinde altında ezilirken Cumhurbaşkanı şaha kalkan bir Türkiye'den bahsediyor.

* Ben şuna inandım. Cumhurbaşkanı başka bir alemde. Hangi alemde bilmiyorum ama kesinlikle başka bir alemde.

“DEVLET AKLI VE TEAMÜLLER ORTADAN KALKTI”

* Bir siyasi iktidar en az iki şey olursa iktidarını sürdürebilir. Birincisi millet vicdanına ve yüreğine hitap ediyorsa. Bunların niyetleri de imkanları da yok. Hiçbir noktada milletin vicdanı ile bütünleşik tavırları yok. Milletin vicdanından koptular.

* Bin 500 lira maaşla geçinmeye çalışan emeklinin halini anlamazsan milletle bütünleşebilir misin?

* İkincisi devlet aklı ve teamülleri ile… Bakın şimdi devlet aklı nasıl işliyor, bunlar nasıl işletiyor. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne bir atama yapıldı. Bir haber çıktı. Genel müdür şu anda hapiste olan bir yapıyla ilişkileri olduğuna dair. 10 gün sonra müdürü görevden aldılar.

* Eğer atadığınız genel müdür ki bununla iş yapmış, haydi atadınız. Geçmişteki bağlantıları dolayısıyla sakıncalı biriyse sizin istihbaratınız nerede? Yok değilse neden görevden aldınız?

* Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanı yaptınız. 4 ay sonra görevden aldınız. Suçu ne? Faizi artırmış olmak. Şu anki MB başkanı faizi düşürecek diye geldi, düşürmedi. Neden görevde tutuyorsunuz?

* Merkez Bankası orta vadeli program açıkladı. Enflasyon hedefini yüzde 16,5 olarak belirledi. 45 gün önce enflasyon hedefi yüzde 14 diye açıklanmıştı. 45 gün içinde ciddi bir sapma var. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü en iyi kadrolarla çalışmıyorsunuz, kurumsal kültürü öldürüyorsunuz.

* Boğaziçi Üniversitesine rektör atıyorsun. Bütün üniversite kaynıyor 6 ay sonra görevden alıyorsun. Bunlar ne üniversitelerde ne Merkez Bankasında kurumsal kültür bıraktılar. Ne ekonomi bıraktılar. Hiçbir şey bırakmadılar.

* Bu iktidar karşısında en cesur kavgayı vermeye hazırız.

“TRAKYA'YA HAKKARİ”YE GİTSENE”

* Bir sözü de şu Cumhurbaşkanının, diyor ki; ‘Diğer partiler bölge partileri bir tek biz bütün toplumu kucaklıyoruz'. Kalk Kuşadası'na git. Öyle yanında 100 araçlık konvoy olmasın. Ya da Trakya'da yürü bakalım. Adamın yanına git bakalım. Hakkari'ye bir git bakalım. Yanında koruma ordusu ile değil. Ne diyecek sana Kürt vatandaşlar bir dinle bakalım.

* Sayın Cumhurbaşkanı alana inemez. Bingöl'de birisi benim partiden ayrılış sürecimi eleştirerek ‘ihanet' gibi bir itham içine girdiğinde sükunetle cevap verdim. Daha benim cevabım bitmeden ahali ‘Sizin lideriniz nerede? Neden gelemiyor?' diye araya girdi.

* AKP milletvekili Fatih'te halkın tepkisinden apar topar kaçmış. Biz alnı açık sokaklardayız.

* Cumhurbaşkanı başka alemde yaşıyor. AKP şu anda hiçbir yerde yok. Tabela var, bina var ama alanda halkla yüzleşecek tek bir AKP'li görmedim.