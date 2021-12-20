Davutoğlu: Sen kimin Cumhurbaşkanısın Sayın Erdoğan?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'in 'Destan' şiirinden bir dizeyi paylaşarak rekor kıran döviz kurları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Destan’ şiirinden “Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa!” dizesini paylaşarak rekor kıran döviz kurları üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi.
“SEN KİMİN CUMHURBAŞKANISIN SAYIN ERDOĞAN?”
Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa! Dolar uçuyor, Türk Lirası sürekli değer kaybediyor.
* Milletimizin cebindeki para her gün eriyor! Sen kimin Cumhurbaşkanısın sayın Erdoğan? Fakir fukaranın cebinden alıp kimleri zengin ediyorsun?