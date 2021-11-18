Davutoğlu’dan Erdoğan’a sert eleştiri: Dün bize attığı iftirayı bugün bakanına atıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözleriyle ilgili Davutoğlu, "Şu cehalete bakar mısınız? Sadece cehalet değil, açıkça yalan da söylüyor. Dün bize attığı iftirayı bugün bakanına atıyor" dedi. Dolar eleştirisinde de bulunan Davutoğlu, "Bu iktidar bir beka sorunu haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti binasından canlı yayın gerçekleştirerek Merkez Bankası'nın faiz kararını ve doların 11 TL'yi geçmesini değerlendirdi. Davutoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“ÜLKEMİZ AĞIR BİR EKONOMİK KRİZ İÇİNDE”

*Hepinizin hissettiği ve bildiği gibi ülkemiz ağır bir ekonomik kriz içinde. Bakın bu kriz ne global ne bölgesel bir krizdir, bu kriz “Erdoğan yapımı” bir krizdir.

*Sadece son 8 ayda dolar, Türk Lirasına karşı %50’den fazla değer kazandı. Oysa dünyada hiç bir ülkenin milli parasının değer kaybı bunun yanına yaklaşmadı bile.

*Aylık 250 Dolara düşen asgari ücret ile güzel ülkemizi dünyanın en ucuz işçi cenneti haline, köle pazarına çevirdiler. Maalesef başkaları için rant, kâr ve gelir demek olan bu cennet, vatandaşlarımız için enflasyon ve fakirlik cehenneminde karın tokluğuna yaşamasına sebep oluyor.

“EMANETE AÇIK BİR HIYANET TABLOSUDUR BU”

*Bakmayın faizlerin %19’dan %15’e indirildiğine; dünyanın en yüksek faizlerinden biri Türkiye'de. Dolar 11.25’i gördü, Tahvil faizi %20.50’de. 3 yıl önce “yetkiyi verin, faiz ve enflasyonla nasıl uğraşılır göreceksiniz” vaadi ile alınan emanete açık bir hıyanet tablosudur bu.

*Maalesef aldıkları bu karar hiç kimse için sürpriz olmadı. Bunun anlamı; “bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete.” Gerçeklikten öylesine koptular ki; dolar füze gibi tırmanıyor; bunlar çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor!

“'FAİZ ENFLASYONUN SEBEBİDİR' CEHALETİ”

*20 ayda tam 4 MB başkanı değiştirdiler. Ne adına? Akıl dışı bir senaryoyu hayata geçirmek adına. “Faiz enflasyonun sebebidir” diye tutturdukları bir cehalet adına. Ona buna “faizci” diyorlar, ama dünyanın en faizci hükümeti olduklarını toplumdan gizlediklerini sanıyorlar.

*Dün faizin %7, üretici enflasyonun %3.5 tükjetici enflasyonunun %6 düzeyinde olduğu 2016 yılının ilk yarısında bize “faizci” diyordu, şimdi çıkmış milletin önünde bakanını fırçalıyor. Dini mübini İslam'ın emirlerini de çarpıtmaktan geri kalmıyor.

“SADECE CEHALET DEĞİL, AÇIKÇA YALAN SÖYLÜYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” sözlerine değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

*“Şu sözlere bakar mısınız? “…Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor.

“DÜN BİZE ATTIĞI İFTİRAYI BUGÜN BAKANINA ATIYOR”

*Şu cehalete bakar mısınız? Sadece cehalet değil, açıkça yalan da söylüyor. Dün bize attığı iftirayı bugün bakanına atıyor. İşte geldiğimiz nokta ortada. Faiz kötü madem. Ve dahi nas ortada haram madem, peki faiz böyle mi düşer? Faiz emirle, talimatnameyle mi düşer?

*Faiz, faizle mücadele eden bürokratları görevden alarak, onları halkın önünde küçük düşürerek mi düşer? Madem nas ortada, o halde sıfırla faizi gitsin. Neden 1 puan 2 puan diyerek kekeliyorsun. Düşür 15 puanı sen sağ biz selamet. Elinizi tutan mı var?

*Devletin kaynaklarını çarçur edeceksin, millet açlık ve yoksullukla boğuşur, parası pul olurken, müteahhitlerinin eline milyar dolarları tıkır tıkır sayacaksın ondan sonra da utanmadan dinin emirlerinden bahsedeceksin. Milleti ayetle, nasla kandırmaya çalışacaksın!

“BU MİLLETLE ALAY MI EDİYORSUNUZ SAYIN ERDOĞAN?”

*Siz milletle alay mı ediyorsunuz sayın Erdoğan? Faiz bütün milletler için kötüdür. Faiz şu anda bazı ülkelerde sıfır, bazılarında ekside. Dini kendi batırdığınız işlere alet etmeye utanmıyor musunuz?

*Dün gece Asya piyasalarında gerçekleşen ilk işlemlerde Dolar, 10.9 TL üzerine çıkmışken, karar öncesi yapılan satışlar ile 10.5 seviyelerine kadar indiyse de, şimdi 11 liranın üzerini gördü. Bu oynaklık artık bir takım aktörlere kaynak aktarıldığına dair şüpheleri akla getiriyor.

*Kurun son bir haftadır gösterdiği performans, akıllara karar önceden sızdırıldı mı sorusunu da getiriyor. Buradan açıkça bir kez daha ilan ediyorum: 128 Milyar konusu ile beraber Merkez Bankasının kararlarının da bir soruşturma konusu olması gerektiği çok açıktır.

“BU İKTİDAR BİR BEKA SORUNU HALİNE GELMİŞTİR”

*Bu iktidar bir beka sorunu haline gelmiştir. Millete yapılan bu ihanetlere hükümet üyeleri ve bürokratları da ortak hale gelmişlerdir. Bakın açıkça söylüyorum. Ülke böyle bir felakete sürüklenir, böylesi bir ateşin içine atılırken seslerini çıkarmayan bürokratlar da sorumludurlar.

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