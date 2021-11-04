Davutoğlu’ndan çarpıcı MHP açıklaması! ‘Erken seçime gidecekler’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomi üzerinden Cumhur İttifakı'nı eleştirdi. 2001 yılını hatırlatan Davutoğlu, "Nasıl 2001 yılında Ecevit’in yanında ebediyen duracağını tekrar tekrar söyleyen Bahçeli, kriz patlak verince ‘Ben yapmadım, o yaptı’ deyip erken seçime gitti, şimdi de birisi diyecek ki, ‘Ben yapmadım o yaptı'. Cumhur İttifakı kalıcı değildir" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

“Bu iktidar gidecek, önümüzdeki seçim iktidar değişimidir” diyen Davutoğlu, “Ben bunu halkta görüyorum, her yerde görüyorum” ifadelerine yer verdi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA İLGİNÇ BENZETME

“Cumhur İttifakı kırılgandır. Bunlar 2 tane kürek mahkumunu birbirlerine bağladılar. Denize düşmemek için duruyorlar şimdilik orada” değerlendirmesini paylaşan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Ekonomi göstergeleri ‘Bu kış çok zor geçecek' diyor. Doğal gaz fiyatları artacak, mazot fiyatları artacak, hayat pahalılığı artacak, enflasyon hayat tarzı haline geliyor.

MHP, ‘SORUMLUSU ONLAR’ DİYECEK

*Bir müddet sonra öyle bir hal alır ki bu ekonomi, ‘suçlu kim’ sorusu sorulduğunda suçlayacak 5 tane market de kalmayınca, MHP mi AKP mi diyecekler.

*Tabi ki MHP, ‘Ben iktidarda değilim, sorumlusu onlar' diyecek. Nasıl 2001 yılında Ecevit'in yanında ebediyen duracağını tekrar tekrar söyleyen Bahçeli, kriz patlak verince ‘Ben yapmadım, o yaptı' deyip erken seçime gitti, şimdi de birisi diyecek ki, ‘Ben yapmadım o yaptı. Cumhur İttifakı kalıcı değildir.

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