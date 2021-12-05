Davutoğlu’ndan ‘Çin modeli’ tepkisi

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem haritası için Çin’i örnek vermesine tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Yerlilik ve millilik iddiası sözde değil özde, sloganda değil eylemde anlam taşır!” ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem haritası için Çin'i örnek vermesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan tepki mesajı paylaşan Davutoğlu,

“Hayatları boyunca resmi ideolojiyle mücadele iddiası taşıyanların şimdi “Çin modeli” ile resmi ideoloji inşa etme çabası, savrulmanın çarpıcı bir örneğidir. Yerlilik ve millilik iddiası sözde değil özde, sloganda değil eylemde anlam taşır!” ifadelerini kullandı.

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