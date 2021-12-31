Davutoğlu’ndan Erdoğan çıkışı: İslam inancına aykırı zihniyet, sapkın görüş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Bizim silahımız nas" açıklamasına sert tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "İşte problemlerin kaynağında İslam inancına da aykırı olan bu zihniyet var. Allah-u Teala her türlü karşıtlıktan münezzehtir. Nass bir savaş aracı değil, evrensel adalet ve barış ilkesidir. İnsanlara eylemlerini Allah’ın icbar ettiğini iddia etmek tarihte iktidarların zulümlerini meşrulaştırmak için ortaya çıkan sapkın Cebriyye ekolünün görüşüdür" ifadelerini kullandı.

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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 12. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız nas” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın ekonomiye yönelik son dönemde kullandığı söylemleri sert eleştirenlerden olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugünkü açıklamalara da sert ifadelerle tepki gösterdi.

“İSLAM İNANCINA AYKIRI ZİHNİYET”

Sosyal medya mesajında Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

*Erdoğan “Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var” safsatasından sonra bugün de “Faize karşı silahımız nassdır” buyurmuş. Soylu da onun izinden “Bunları bize Allah yaptırıyor” diye ahkam kesmiş. İşte problemlerin kaynağında İslam inancına da aykırı olan bu zihniyet var.

“NAS BİR SAVAŞ ARACI DEĞİLDİR”

*Allah-u Teala her türlü karşıtlıktan münezzehtir. Nass bir savaş aracı değil, evrensel adalet ve barış ilkesidir. İnsanlara eylemlerini Allah'ın icbar ettiğini iddia etmek tarihte iktidarların zulümlerini meşrulaştırmak için ortaya çıkan sapkın Cebriyye ekolünün görüşüdür.

*En acı olan ise açık bir şekilde İslam inancına aykırı olan bu sözler karşısında susan kanaat önderlerinin iktidarın “katmerli faiz” modeline cevaz vermeleridir. Biz ise önce aklımızın ve bilgimizin gereğini yapar sonra tevekkül ederiz!

“FAİZE KARŞI MÜCADELE EDECEK OLAN BİZİM BİLGİ VE EHLİYETİMİZDİR”

*Onun için diyoruz ki TL’yi dolara karşı koruyacak olan biziz! Faize karşı mücadele edecek olan bizim bilgi ve ehliyetimizdir! Eylemlerimizin sorumlusu olan ise yine bizleriz!

*Bu sorumluluk bilinciyle bu iktidarın dinimize ve ekonomimize verdiği zararı giderecek; manevi değerlerimize saygı, ekonomimize itibar kazandıracağız.

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