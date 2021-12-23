Davutoğlu’ndan Erdoğan ve Nebati’ye tepki: Bu hale nasıl geldik?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Anırsalar da anırmasalar da elhamdülillah biz doğru yoldayız” sözlerine ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ve Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi, açıklamaları üzerinden eleştirdi.

“NE DEVLET ADABI KALDI, NE DE CİDDİYET”

Davutoğlu, “Ne devlet adabı, ne de ciddiyeti kaldı! CB nezih insanların kurduğu İlim Yayma'nın hem de akademik ödül toplantısında ‘anırma' ifadesi kullanıyor; HM Bakanı ekonomik krizi alaya alırcasına ‘Gözümün içine bakın' diyor. Ey ehl-i vicdan ayağa kalk ve sor: Bu hale nasıl geldik?” ifadelerini kullandı.

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