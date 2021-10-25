Davutoğlu’ndan Erdoğan’a dikkat çeken ’10 büyükelçi’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmesiyle başlayan krizle ilgili konuşan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Ya yapmayacağın şeyi söylemeyeceksin ya da söylüyorsan yapacaksın. Böyle bir liderin böyle bir ülkenin sözünü artık kim ciddiye alır" şeklinde konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin görüş ve önerilerini sosyal medyadan yapılan canlı yayın ile kamuoyuna paylaştı.

“İKTİDAR 20 SENE ÖNCE YAŞADIĞIMIZI AYNEN YAŞATIYOR “

Döviz kurundaki hareketliliğe değinerek doların 10 Türk lirasına yaklaşmasını değerlendiren Davutoğlu, “Dakika dakika varlığımız ve geleceğimiz göz göre göre eriyor. Ülke gücünün ve onurunun sembolü olan TL karşılaştırmalı olarak diğer ülke paralarına karşı doksanlı yılların da gerisinde tarihin en düşük değerine sahip. Dolar her an TL karşısında yeni bir tarihi rekor kırıyor” dedi.

“İktidar sözcüleri seçmeni ikna etmek için ‘siz eskiyi hatırlamıyorsunuz' diye özellikle gençleri neredeyse azarlıyorlar” diyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Hiç merak etmesinler, sadece genç seçmene değil yetişkin bireylere de bundan 20 sene önce yaşadığımızı aynı ile yaşatıyor iktidar. Bir dejavu yaşıyoruz sanki. Aynen 2001 ekonomik krizinde yine Bahçeli'nin koalisyon ortağı olduğu hükümette kuru ve borsayı izlediğimiz gibi…

*O zaman da bir kriz olduğunda haber kanalları ‘liderler zirvesi' diye son dakika geçer. Sorunların o liderler zirvelerinde çözülmesi beklenirdi. O günlerde üç koalisyon ortağının liderinin Bakanlar Kurulu öncesinde bir araya gelmesi gibi bugün de Bakanlar Kurulu öncesinde Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli bir araya geldi.

*Sayın Bahçeli sabit; Sayın Ecevit ve Sayın Mesut Yılmaz'ın yerinde de Sayın Erdoğan var.

“KRAL ÇIPLAK DEMENİN VAKTİ GELDİ”

Türkiye'nin durumunu, “Dünyadan dışlanmış, yabancı liderlerin talimatı ile iş yapan, günün sonunda IMF'ye muhtaç” olarak özetleyen Davutoğlu, bugün yaşananların 2001 krizinin bir tekrarı olduğu vurgusunda bulunarak “Artık “kral çıplak” demenin vaktidir. Bir aldatmacaya son vermek lazım! Ne küresel ekonomide ne de zaten kötü olan Türkiye ekonomisinde son bir haftada durumu daha da kötüleştirecek yeni bir unsur yok. Bu yaşadıklarımızın tek sebebi iktidarın “enflasyon-faiz-kur” ilişkisini kavrayamamış olan cahil bir yönetimin aldığı faiz kararı ve 10 büyükelçi kavgası” diye konuştu.

“ARTIK ALDATMACA BİTSİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘istenmeyen adam' ilan edilmesi talimatı verdiği 10 büyükelçi kriziyle ilgili de konuşan Davutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

*Sadece ve sadece basiretsiz yönetim, anlamsız inat, içi boş özgüven ve sizi değil kendini düşünen bir iktidar yüzünden aklımız fikrimiz döviz kurunda.

*Artık aldatmaca bitsin! Erdoğan'ın talimatıyla zahiren faiz indirimi yaptığını söyleyen TCMB aslında halkımızı faiz ve enflasyon altında ezerken faiz ve kur baronlarını zengin ediyor!

*On büyükelçi sanki Osmanlı'nın son dönemindeki İstanbul sefirleri gibi Ankara'ya talimat vermeye kalkıyor.

*Evet bunların yaptığı hadsizlik ve hepimizin 21. Yüzyıl Cumhuriyetinin 19. Yüzyıl Osmanlısı olmadığını göstermemiz lazım! Ama yine açık ve net bir şekilde konuşalım ve soralım!

*Peki bu büyükelçilere siyasi baskı ile yargının karar alacağını kim öğretti? Amerikan başkanı ülkemizin cumhurbaşkanına aptal olma dedi bunlardan bir tek cevap gelmedi.

*Amerikan başkanı emri verdi, rahip Brunson'u ertesi gün serbest bıraktılar.

“FERYAT EDEREK SORUYORUM: BU YOLU KİM AÇTI?”

*Kavala'dan çok daha ağır ithamlarla suçlanan ve “bu can bu tendeyken vermeyiz” denilen rahip Brunson hangi bağımsız yargı kararıyla serbest bırakıldı?

*Yine Cumhurbaşkanı düzeyinde en ağır ithamlarla suçlanan Deniz Yücel bağımsız yargının hangi kararıyla Almanya'ya dönebildi? Merkel talimatı verdi, Deniz Yücel'i serbest bıraktılar.

*Yabancılar yargının Cumhurbaşkanına ve iktidara dönük baskılara göre işlediği sonucuna nasıl vardılar?

*Yabancıları ‘biz talimat verelim daha önce yaptığı gibi yine yapar' sözüne kim inandırdı?

*Her gün yaşanan itibar kaybının derin yürek acısıyla soruyorum.

*Al Bayrağı gördüğünde yüreği titreyen her vatandaş adına soruyorum! Bu yolu kim açtı arkadaşlar? Kim?

*“Türk Milleti adına” diyerek hükmünü veren onurlu Türk yargısı mensupları adına feryat ederek soruyorum! Yargımızı başka milletlerin liderlerinin baskısı karşısında kırılgan yapanlar kim? Sorun tam da bu.

*Sonra çıkıp yargı bağımsızlığı, Türk hukuku… Allah rızası için bu adamlar eğer suçsuz idiyse niye hapisteydiler, yok suçlu idiyseler nasıl olur da bağımsız Türk yargısının kararıyla değil de Trump'ın ve Merkel'in talimatlarıyla serbest kalırlar.

*Emret Erdoğan bıraksın mekanizmasını gören büyükelçiler durur mu? Eğer siz kendi ülkenizin yargısını, hukuk sistemini takmazsanız elin oğlu hiç takmaz.

*Hem bu yolu kendi ellerinizle açacaksınız sonra da 7 NATO ülkesinin, 6 Avrupa Birliği ülkesinin, Türkiye'nin dışardaki vatandaşlarının en kalabalık grubunun yaşadığı, Türkiye'deki sanayicinin esnafın en fazla mal sattığı, Türkiye'ye en çok yatırım yapan 10 ülkenin büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etmeye kalacaksınız.

*10 Büyükelçi de kalkıp hiçbir diplomatik teamüle uymayan, sömürge valisi edasıyla Türk yargısına ve Türkiye'ye ültimatom veriyorlar.

*Böyle bir rezillik olabilir mi? Siz büyükelçi misiniz aktivist misiniz? Siz büyükelçi misiniz yoksa sivil toplum kuruluşu mu?

*10 Büyükelçi bir araya gelip bir açıklama yapamaz. Yaparsa bunun ismi diplomatik çağrı değil diplomatik rezalet olur. Bu rezalete gereken cevap verilir.

*Ama bu cevap en fazla ticaret yaptığımız ülkelerle diplomatik ilişkileri kesmek olmaz.

*Okkalı bir cevap vermenin bizim ülke olarak çıkarlarımıza zarar vermeyecek çok daha etkin yol ve yöntemleri bulunabilir.

“YAPAMAYACAĞIN ŞEYİ SÖYLEME”

“Erdoğan'ın en üst perdeden neredeyse 10 ülke ile tüm ilişkileri kesmeye kadar varan bir tonda başlattığı kriz tek cümle ile yumuşadı” diyen Davutoğlu, şunları söyledi;

*Büyükelçilikler zaten uymakta oldukları bir anlaşmaya uymaya devam edeceklerini söylediler.

*Ne oldu şimdi? Kavala açıklamasından pişmanız mı dediler? Bir daha böyle açıklama yapmayacağız mı dediler? Hayır!

*10 ülke de dahil herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten atacağı geri adıma zemin oluşturdu.

*Madem istenmeyen adam ilan edeceğiz diye hamaset yapıp kendini meydanda alkışlatıyorsun; sonra da 24 saat geçince geri adım atıp ülkeyi ikinci kez rezil etmeyeceksin.

*Ya yapmayacağın şeyi söylemeyeceksin ya da söylüyorsan yapacaksın. Böyle bir liderin böyle bir ülkenin sözünü artık kim ciddiye alır.

“ANKARA’DA AKIL TATİLE ÇIKMIŞTIR”

“An itibarıyla Ankara'da akıl tatile çıkmıştır” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “Türbülansa giren uçakta pilot “çarpmaya hazır olun, düşüyoruz” demiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, hukuk sistemimiz, adaletimiz, dış ilişkilerimiz bu iktidarın elinde oyuncağa dönmüştür. Ne yazık ki koca ülkede hepimiz nefesimizi tuttuk, ne zaman ve kaç kilometre hızla çarpacağımızı bekliyoruz” diye konuştu.