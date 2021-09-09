Davutoğlu’ndan kuru üzüm fiyatı tepkisi

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kuru üzüm fiyatını 50 kuruş yükselterek 13 TL'lik alım fiyatı açıklamasına tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "50 kuruş çiftçinin, üreticinin hangi derdine derman olacak? Her şeyin fiyatını 'şahsınız' bizzat açıklarken bunu niye açıklayamadınız?” sorularını sordu.

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Bu yıl yaşanan kuraklık ve rekolte düşüklüğü sebebiyle günlerdir kuru üzüm fiyatının açıklanmasını bekleyen üretici, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı 50 kuruşluk zamla 13 TL'lik fiyat karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Muhalefet açıklanan fiyata tepki gösterirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Davutoğlu, “Gübre fiyatı, ilaç fiyatı, mazot fiyatı aldı başını gitti ama siz geçen sene 12,5 TL olan kuru üzüm alım fiyatını 13 TL olarak açıkladınız. 50 kuruş çiftçinin, üreticinin hangi derdine derman olacak? Her şeyin fiyatını ‘şahsınız’ bizzat açıklarken bunu niye açıklayamadınız?” dedi.

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