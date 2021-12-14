Davutoğlu’ndan TÜSİAD’a ziyaret
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’yi ziyaret etti. Davutoğlu, güncel ekonomik gelişmelere dair istişarelerde bulunduklarını belirtti.
TÜSİAD'ı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Davutoğlu, “TÜSİAD'ı ziyaret ederek güncel ekonomik gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Bizleri büyük bir misafirperverlikle ağırlayan TÜSİAD Başkanı Sayın Simone Kaslowski'ye teşekkür ediyoruz” dedi.