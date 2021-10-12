IŞİD soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü IŞİD ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; IŞİD ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA