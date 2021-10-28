Dedesinin mama verip uyuttuğu bebek bir daha uyanamadı

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı anne-babanın evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya getirdiği ve anneannesi ile dedesinin sahip çıktığı 49 günlük Umut bebek, yatağında ölü bulundu.

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Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen Ş.Y. isimli kadın, Antalya'da birlikte yaşadığı kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı R.B.’den dünyaya getirdiği bebeği, doğduğu gün bakamayacaklarını belirterek Ş.Y.'nin Manavgat'ta yaşayan anne-babasına bıraktı.

Önceki gün, dede 49 günlük torunu Umut bebeğin nefes almadığı gerekçesiyle Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirirken, yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

“UYANMAYINCA NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİM”

Dede, anneanne işte olduğu sırada kendisinin bebeğe mama verip uyuttuğunu, 2 saat geçtiği halde uyanmayıp ağlamaması nedeniyle kontrol ettiğinde nefes almadığını ve hastaneye getirdiğini belirtti.

49 günlük Umut bebeğin cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli tabip ve Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)



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