Dehşete düşüren görüntü! Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı
Nevşehir'de kabak hasat makinesine sıkışan Havva İ. (50) ağır yaralandı. Talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Göre Beldesinde meydana geldi. Tarlada yakınlarıyla birlikte kabak çeken Havva İ., dengesini kaybederek kabak hasadı yapan tarım makinesinin içine sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından vatandaşların yardımıyla çıkarılan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Havva İ.nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. DHA