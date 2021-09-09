Dehşete düşüren kaza: 6 ölü

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde iki otomobilim çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale D-260 kara yolu üzerindeki Çelebi Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçe yolundan çıkan Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyreden Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

İKİ OTOMOBİL DE HURDAYA DÖNDÜ: 6 ÖLÜ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobilde hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi olay yerinde, 2’si de hastanede hayatını kaybetti.

“ZATEN ÖLMÜŞTÜLER”

Kaza sonrasında hemen ambulansı aradığını ifade eden Mehmet Ali Şanlı (25), “Hemen kaza yerine geldim ambulansı aradım. 5 dakika sonra ilk ambulans geldi. Kontrol ettiler onlar zaten ölmüştü. Araçtan fırlayan 3 kişi vardı. Bir tanesi arka koltuktaydı. Bir tanesi ambulansa aldılar. Bir kişinin kolu falan kopmuş” dedi. İHA

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